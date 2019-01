Novinky, DPA

„Jsem kandidátkou na prezidentku,” prohlásila Tymošenková v Kyjevě před stovkami delegátů své strany Otčina.

Prezidentského klání se účastní už podruhé. V roce 2010 těsně ji o pouhých 3,48 procentního bodu porazil tehdejší vůdce opozice Viktor Janukovyč. Za jeho éry skončila expremiérka ve vězení, ze kterého byla propuštěna po majdanu.

Do prezidentských voleb na Ukrajině, které se konají 31. března, se dosud registrovalo dvanáct kandidátů. Je mezi nimi třeba bývalý ministr obrany Anatolij Hrycenko, bývalý šéf tajné služby Valentyn Nalyvajčenko, lvovský starosta Andrij Sadovyj, který vede stranu Sebeobrana, nebo bývalý ministr přírodních zdrojů Ihor Ševčenko.

Očekává se, že se do voleb přihlásí také stávající prezident Petro Porošenko nebo radikál Oleh Ljaško.

Podle průzkumu společnosti BDM z prvních dvou lednových týdnů zůstává favoritem voleb Tymošenková, která by dostala 22,6 procenta hlasů. Do druhého kola by s ní postoupil s 13,6 procenta hlasů ještě herec, scénárista a politik Volodymir Zelenskyj z hnutí Sluha národa, nazvaného podle stejnojmenného populárního televizního seriálu, kde hrál.

Petro Porošenko v průzkumu skončil třetí s deseti procenty, jisté vyhlídky na to, že by prošel do druhého kola, však stále má. Podle průzkumu agentury Fond UP z konce prosince by postoupil do druhého kola s 15 procenty, zatímco Zelenskij by skončil třetí s necelými třinácti.

Nejasná je podpora Jurije Bojka, který má podporu na východní Ukrajině. V některých průzkumech skončil druhý, v jiných nedostal ani čtyři procenta.