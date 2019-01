Nehodu potvrdil Buckinghamský palác: „Vévoda z Edinburghu byl odpoledne účastníkem dopravní nehody s dalším autem. Vévoda nebyl zraněn.“

Princ řídil Range Rover. Jeho vůz se převrátil. Druhé auto skončilo mimo silnici. Na místě zasahovala norfolkská policie.

Local radio station @KLFM967 first with the breaking news on Prince Philip crash on Sandringham estate, but when they posted this they had no idea what a scoop it was #Dukeofedinburgh https://t.co/9xG0E5PPMS