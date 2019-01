ČTK

Členové vlády se médiím k obsahu hovoru nevyjádřili a novináři tak vycházejí z komentářů poskytnutých od účastníků pod podmínkou zachování anonymity. Jeden takový zdroj řekl deníku The Guardian, že rozhovor byl konstruktivní, a že jeho ”tón byl realistický„ co se týče hodnocení škod, které nejistota kolem brexitu znamená pro hospodářství.

Moderátor televize ITV Robert Peston na Twitteru uvedl, že ministr financí Philip Hammond ředitele firem a podnikatelská sdružení uklidňoval, přičemž zmínil opatření připravované některými poslanci, kteří chtějí odsunout termín brexitu ve snaze zabránit chaotickému odchodu z EU. Podobnou informaci přinesla také agentura Reuters.

Peston ale dodává, že ministr pro brexit Stephen Barclay ještě v rámci stejného konferenčního hovoru Hammondovi ohledně odvrácení neřízeného brexitu protiřečil. „Tady je brexitová krize vlády ve zkratce,” napsal moderátor ITV.

Podle Sky News si během téměř hodinového konferenčního hovoru předseda správní rady obchodního řetězce Tesco John Allan stěžoval na „protichůdná vyjádření” vlády. Vyzýval ministry, aby podnikům poskytli jasné závěry, avšak Barclay uvedl, že vláda by vyloučením brexitu bez dohody oslabila svou vyjednávací pozici při rozhovorech s EU.

I další šéfové firem představitelům vlády zdůrazňovali, že pokračování aktuální nejistoty poškozuje britskou ekonomiku, napsala Sky News. Ministři si také vyslechli varování, že soustředění se na proces odchodu z EU s sebou nese také zanedbávání rozvoje infrastruktury, což by mohlo mít neblahé důsledky.

Podle zdroje hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové ministři zástupcům podnikatelské sféry vzkázali, že vláda nemůže znovu otevřít vyjednávání o samotných podmínkách brexitu dojednaných s Bruselem. Bude se proto „dívat na politické prohlášení (o budoucích vztazích Británie s EU) a hledat společně s poslanci cestu vpřed, než se obrátí na EU”.

„Dobře se jim daří budit dojem, jako by věděli, co se teď bude dít, ale to neví nikdo. Budeme si muset počkat na to, jak dopadne budování konsenzu v parlamentu,” popsal rozhovor se členy vlády nejmenovaný zdroj Reuters.

Konzervativní strana je v přístupu k brexitu bez dohody rozpolcená a ačkoli premiérka Theresa Mayová mnohokrát řekla, že tento scénář by byl přijatelnější než „špatná dohoda", v úterý po hlasování v Dolní sněmovně naznačila, že bude dál usilovat o spořádaný odchod Británie z EU.