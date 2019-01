Novinky, ČTK

List The Sun s odvoláním na zdroj z britské vlády napsal, že německá kancléřka Angela Merkelová nabídla Mayové další ústupky, pokud zákonodárci neschválí stávající podobu dohody o brexitu. Údajně má EU přesvědčit irského premiéra Lea Varadkara, aby souhlasil, jak dlouho může maximálně platit tzv. irská pojistka. Ta by mohla udržet Británii v celní unii s EU, dokud se nevyřeší sporné otázky, což má garantovat, že mezi Velkou Británií a Irskem nevznikne pevná hranice. Mluvčí německé vlády zprávu bulvárního listu The Sun kategoricky odmítl. Merkelová podle něj Mayové žádné záruky nedala.

I BBC zmiňuje, že pokud Mayová neuspěje, je jednou možností, že by před dalším možným zasedáním parlamentu k otázce o brexitu, které by mohlo začít příští pondělí, jela ve středu do Bruselu získat silnější záruky.

Za pravděpodobné to považuje list The Guardian. Podle něj po prohraném hlasování vystoupí s projevem, ve kterém oznámí, že opět vyrazí do Bruselu a vyjedná další ústupky.

Irská pojistka Je součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců. Zdroj: ČTK

Silný odpor proti návrhu

Podle BBC se očekává že proti dohodě bude hlasovat nejen celá opozice, ale také všech deset členů severoirské unionistické strany DUP, na jejíž podpoře je závislý menšinový kabinet, a rovněž stovka konzervativních euroskeptických poslanců. Jeden z nich, Steve Baker, na Twitter napsal: „Hodláme hlasovat 'ne' ve všech bodech: to se týká všech pozměňovacích návrhů i hlavního usnesení, ať už bude pozměněné, či nikoli.”

Odhady o velikosti vládní porážky se různí, od rozdílu několika desítek hlasů až po zhruba 200 ve více než 600členném zákonodárném sboru.

Pět zastánců brexitu z řad konzervativců však otočilo a podpoří dohodu stejně jako tři labouristé a nezávislý Frank Field.

Ministr pro brexit Steve Barclay to okomentoval slovy, že došlo k pokroku, ale přiznal, že získat podporu je problém, i když labourista Hilary Benn stáhl dodatek, jehož schválením by poslanci při odmítnutí stávající dohody zároveň odmítli brexit bez dohody.

V pondělí se hodně diskutovalo o pozměňovacím návrhu od konzervativce Andrewa Murrisona, který požaduje, aby takzvaná severoirská pojistka zahrnutá v brexitové dohodě mohla platit pouze do 31. prosince 2021. Ministr financí Paul Hammond odpůrce dohody varoval, že nikdo nemůže dostat od brexitu přesně to, co chce.

Odložené hlasování

O dohodě se mělo hlasovat už před Vánocemi, ale Mayová nakonec s textem před poslance nepředstoupila, protože si byla jista porážkou. Napodruhé už hlasování neodsunula. Večer uzavře pětidenní debatu poslanců svým projevem, poté přijde na řadu hlasování, přičemž nejprve se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu usnesení. Těch může předseda Dolní sněmovny John Bercow posunout na plénum tolik, kolik uzná za vhodné.

Výsledek hlavního hlasování se tak může od očekávání výrazně lišit, nemalých změn se může ještě dočkat i samotné usnesení.

Návrh dohody o brexitu už utrpěl v pondělí večer tvrdou ránu, když Sněmovna lordů podpořila návrh labouristů, že by o dohodě měli nakonec rozhodnout poslanci a že by nemělo dojít k odchodu bez dohody. Současně vyjádřila lítost, že by vyjednaná dohoda mohla „poškodit budoucí ekonomickou prosperitu, vnitřní bezpečnost a globální vliv“ Spojeného království. Sněmovna lordů sice nemůže rozhodovat, ale její hlas má váhu.

Cvičení na zvládnutí front kamionů pro brexit bez dohody

FOTO: Toby Melville, Reuters

Pokud bude dohoda odmítnuta, má Mayová možnost se vrátit do parlamentu v pondělí s novým plánem. Jednou z možností je, že by ve středu jela do Bruselu získat silnější záruky. Pokud by neuspěla, mohla by se uskutečnit idea významných konzervativních poslanců vyjednat druhý zákon o odchodu z EU. To by zabralo asi tři týdny.

Za nejpravděpodobnější považuje The Guardian s poměrem čtyři ku pěti možnost, že brexit bude odložen. Británie by podle tohoto scénáře tedy neopustila EU 29. března, ale později. Už v pondělí britská média informovala s odvoláním na zdroje v Bruselu, že EU se připravuje na „technické” odsunutí termínu brexitu přinejmenším do července. Podle Guardianu je šance, že případné ústupky ze strany EU obměkčí severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), některé váhavé konzervativce, ale i ty labouristy, kteří si brexit přejí.