„Žádám poslance, aby zvážili dopad svých činů na důvěru Britů v naši demokracii,“ řekla Mayová v projevu k dělníkům: „Důvěra lidu v demokratický proces a v politiky by utrpěla katastrofické škody. My všichni máme za povinnost implementovat výsledky referenda.“ Současně uvedla, že by Británie podle ní neměla žádat o odložení brexitu a měla by z EU vystoupit podle plánu 29. března.

Varovala i před snahou poslanců vést jednání o brexitu či snažit se uspořádat další referendum. Především ale upozornila, že pokud dohoda padne, je tu riziko, že nedojde k žádnému brexitu. „Ve Westminsteru jsou někteří lidé, kteří si přejí odložit či dokonce zastavit brexit a kteří využijí jakéhokoli nástroje, aby toho dosáhli," uvedla Mayová s odkazem na sídlo britského parlamentu ve Westminsterském paláci. Zablokování odchodu Británie z EU je přitom podle ní nyní mnohem pravděpodobnější než neřízený brexit bez dohody .Zdůraznila, že jinou dohodu s EU vyjednat nejde.

Mayová uvedla, že v dopise, který ji zaslala Evropská unie, jsou další ujištění, která se týkají sporné irské pojistky. Ta má zajistit, že nevznikne pevná hranice mezi Irskem a Severním Irskem, což ovšem znamená, že by část území Velké Británie zůstala de facto v celní unii s EU.

Irská pojistka Je součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců. Zdroj: ČTK

EU v dopisu napsala, že nechce irskou pojistku použít a v případě, že by ji použila, tak jen na nejkratší možnou dobu. Unie slíbila, že bude hledat alternativní řešení a že rychlé rozhovory o budoucích vztazích budu mít právní platnost. Mayové to vše ve Stoke on Trent označila ze „cenná nová vysvětlení a ujištění“. „Dali jasně najevo, že irská pojistka není hrozba nebo past,“ řekla premiérka.

Mayová pronesla projev poté, co se objevily zprávy, že v případě odmítnutí dohody, by otázku brexitu chtěli dál řešit poslanci.

Silná opozice



Premiérka apelovala, protože stále není jasné, zda dojednanou dohodu poslanci v úterý schválí. Předseda labouristů Jeremy Corbyn pro BBC zopakoval, že poslanci za jeho stranu ji odmítnou a zopakoval, že pokud bude dohoda odmítnuta, měly by se uskutečnit nové parlamentní volby: „Předložíme návrh hlasování o nedůvěře vlády v čase, který si vybereme, ale bude to brzo.“

Podle BBC se proti dohodě zřejmě postaví asi sto konzervativních poslanců a deset poslanců severoirské unionistické strany DUP, která podporuje menšinový kabinet Mayové.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn

FOTO: Phil Noble, Reuters

Právě slova Mayové, že by se nemusel uskutečnit žádný brexit, mohou některé konzervativce odmítající návrh dohody přesvědčit, aby pro ni zvedli ruku. Řekl to bývalý ministr zahraničí Boris Johnson: „Myslím si, že možná jsou někteří kolegové vystrašení, že tu nebude žádný brexit, pokud (dohoda) neprojde hlasováním. Myslím si, že je to nesmysl, Británie odejde v březnu. Tečka.”

Johnson je však zastánce tvrdého brexitu a toho se stále více politiků bojí, protože není jasné, jak velké důsledky by měl na britskou ekonomiku. Johnson současně varoval, že pokud neodejde Británie z EU, „lidé se budou cítit zrazeni“. Dodal, že odstoupení od brexitu bude posilovat konspirační teorie a vyvolávat otázky, kdo v zemi doopravdy vládne.