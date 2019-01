Novinky, DPA

Muži jsou obviněni ze společné krádeže v obzvláště závažném případu. Vazba na ně uvalena nebyla, byli vyšetřováni na svobodě, napsala agentura DPA. Čtveřice se svými právníky vstoupila do jednací síně soudu beze slov.

Mince z ryzího zlata pojmenovaná Big Maple Leaf s vyobrazením britské královny Alžběty II. na jedné a s javorovým listem na druhé straně vznikla v Kanadě a na světě bylo jen pět exemplářů. Z muzea v centru německé metropole zmizela v březnu 2017. Vyšetřovatelé se domnívají, že byla rozdělena na malé kousky a rozprodána.

Big Maple Leaf

FOTO: Heinz-Peter Bader, Reuters

Tři z obžalovaných patří k jednomu z berlínských arabských klanů. Dva bratři (20 a 24 let) a jejich bratranec (20 let) se měli do muzea dostat kolem 3.30 hodiny oknem. Trio údajně rozbilo vitrínu, za pomoci skateboardu a kolečka dostali minci do vozu a zmizeli. Čtvrtým obžalovaným je muž, který v muzeu pracoval jako hlídač. Čtveřici hrozí až desetileté vězení.

Pět zlatých mincí Big Maple Leaf, odlitých ze zlata o ryzosti 99.999 procenta obsahu zlata v kovu, vyrazila Kanadská královská mincovna v roce 2007. Jednu z mincí vlastní britská královna, jedna byla v září 2009 krátce vystavena v Obecním domě v Praze v rámci turné po evropských městech. Bodeho muzeum v Berlíně vystavovalo minci Big Maple Leaf od roku 2010.