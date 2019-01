Ivan Vilček (Bratislava), Právo

„Muž požádal o azyl. Bylo zahájeno standardní řízení a do konečného rozhodnutí migračního úřadu Slovenské republiky ministerstva vnitra o jeho žádosti o azyl zůstane na území Slovenska,“ řekla serveru Aktuality.sk policejní mluvčí Denisa Baloghová.

Mluvčí dodala, že proti Samanimu bylo zahájeno trestní řízení za předložení falešného dokladu při hraniční kontrole.

Podle kurdského aktivisty Yekta Uzunoglua je muž s falešným slovinským pasem politik, který by se jinak nedostal na území Evropské unie, kde žádá o politický azyl. „Je členem Demokratické strany íránského Kurdistánu (PDKI), který utíká před režimem,“ řekl Uzunoglu. Zmíněnou stranu íránský režim zakázal.

Přicestoval z Istanbulu



Cílem cesty Samaniho měla být Belgie, kde žije jeho bratr, který patří k představitelům íránských Kurdů v Belgii. „Zázrakem se dostal do Istanbulu, kde mu pašeráci sehnali falešný doklad. Se svým íránským pasem by se nikdy nedostal na Slovensko, v Istanbulu by ho nepustili do letadla. Očekával, že přicestuje do demokratické země a vysvětlí, kdo je a že z Íránu utíká. Nikdo mu však tuto možnost nedal,“ dodal Uzunoglu.

On sám se podle vlastních slov snažil vše vysvětlit slovenským úřadům, ale neúspěšně. Návrat do Íránu může podle Uzunoglua znamenat pro Samaniho rozsudek smrti. „Loni v Íránu oběsili nejméně 300 kurdských politiků,“ tvrdí kurdský aktivista.