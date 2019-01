Politické strany začátkem roku finišují s kandidátkami do voleb do Evropského parlamentu. Ty se v EU uskuteční 23. až 26. května, v Česku se bude volit v pátek 24. a v sobotu 25. května. Strany většinou sázejí na osvědčené tváře a současné... Celý článek Kdo povede Česko do eurovoleb? Strany sázejí na osvědčené tváře»