Bavorsko a Rakousko se potýkají s přívaly sněhu, hrozí laviny

Rakousko a jih Německa očekávají v pondělí další přívaly sněhu a situace by se neměla výrazně měnit ani v následujících dnech, uvedla německá meteorologická služba DWD. Očekává se, že v Bavorsku by mělo napadnout až 50 centimetrů nového sněhu. V mnoha bavorských okresech zůstaly kvůli kalamitě uzavřené školy. V Rakousku je už nyní na horách přes dva metry sněhu, v nížinách od 20 do 60 centimetrů. Další sníh by měl oblast zasypat během pondělí, napsal server heute.at.