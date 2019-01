Novinky, ČTK

Starosta stotisícového města ve spolkové zemi Hesensku na západě Německa Thomas Spies poslal dopis ministrovi vnitra Horstu Seehoferovi, v němž ho žádá, aby přijetí migrantů umožnil.

„Podle našeho přesvědčení a platného práva musí být lidé, kteří se na moři ocitnou v nouzi, zachráněni – bez ohledu na to, z jakého důvodu na moři jsou,” napsal starosta Spies v dopise adresovaném Seehoferovi.

Ochotná je i Neapol



Už ve středu projevilo ochotu k převzetí části migrantů ze Sea-Watch 3 Nizozemsko. Také starosta italské Neapole Leoluca Orlando ve čtvrtek řekl, že je připraven loď vpustit do přístavu. Italská vláda však razí přísnou protiimigrační politiku a přijetí lodí s migranty odmítá.

Loď Sea-Watch 3 pluje v mezinárodních vodách pod nizozemskou vlajkou. Na palubě se nachází 32 migrantů zachráněných ze člunu. Pocházejí z Nigérie, Pobřeží slonoviny a Libye. Jsou mezi nimi tři malé děti, tři teenageři bez doprovodu a čtyři ženy.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) loni od ledna do poloviny prosince připlulo do Evropy přes Středozemní moře 113 145 lidí, o rok dříve to bylo ve stejném období 168 258 lidí. Při pokusu migrantů dostat se do Evropy loni přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.