Britská válečná loď v Lamanšském průlivu má odstrašovat migranty

Velká Británie vyslala do Lamanšského průlivu válečnou loď HMS Mersey, která tam má hlídkovat a odrazovat migranty od plavby do Spojeného království. V noci na pátek to stanici BBC potvrdil ministr obrany Gavin Williamson. Na malých člunech se od listopadu dostalo do Velké Británie na 240 lidí.