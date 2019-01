Novinky

Některé věci se dostaly až na pobřeží pevninského Nizozemska a některé kontejnery byly vidět i v německých vodách. Největší obavy vzbuzují tři kontejnery s chemikáliemi, mezi nimiž je organický peroxidu v prášku, který se používá při výrobě plastů. Jeden 25kilogramový pytel s vysoce hořlavou sloučeninou se našel na Schiermonnikoogu, napsala BBC. Úřady kvůli látce varovaly veřejnost před prozkoumáváním dalších kontejnerů.

Vyplavené kontejnery

FOTO: ČTK/AP

S úklidem přišly podle webu dutchnews.nl pomoci na ostrově Terschelling stovky dobrovolníků. Odklízení ale komplikoval silný vítr, který plastové obaly, polystyren a další odpad odnášel od moře do písečných dun. Starosta ostrova Bert Wassink se obává, že úklid se může táhnout dlouho: „Něco takového jsme nikdy neviděli. Je to čím dál tím běžnější, že kontejnery padají do vody, ale nikdy v takto velkém počtu.“ V místním muzeu vraků nyní vystavují armádu gumových poníků a jednorožců. Ve vyplavených kontejnerech totiž byly tyto hračky.

„Tohle je skutečná katastrofa. Jak tohle uklidíme? Byli jsme připraveni na ropnou nehodu, ale ne na tohle,” uvedla místní ochránkyně životního prostředí Cynthia Borrasová. Jen na osm kilometrů dlouhé pláži na Amerlandu se podařilo za den uklidit 130 tun zboží. Na ostrovy bylo vysláno 100 vojáků, aby pomohli s čištěním zaneřáděných pláží.

Terschelling 2019 heringericht door Ikea pic.twitter.com/59yfe3fW6F — Erwin Wijman (@erwinwijman) 2. ledna 2019

Vyplavený nábytek z Ikey

Plavidlo registrované v Panamě je největší kontejnerovou lodí v Evropě, může převážet až 19 000 kontejnerů. Za špatného počasí ztratilo u německého ostrova Borkum asi 270 kontejnerů s nákladem a voda pak předměty začala odnášet na jihozápad. Přepravce MSC angažoval specializovanou firmu, aby koordinovala pátrání po zbloudilých kontejnerech i úklidové práce. Společnost také nasazuje speciální lodě se sonary na hledání ztraceného nákladu.

Duizenden of misschien miljoenen Philips led-lampen op Terschelling aangespoeld en gejut - plus complete flatscreen tv’s en duizenden of misschien miljoenen My little pony’s pic.twitter.com/xcoFY0J820 — Erwin Wijman (@erwinwijman) 2. ledna 2019

V pátrání po nákladu pokračuje i nizozemská pobřežní stráž.

Přesný počet kontejnerů, které ve vichru z lodě spadly, zatím není jasný. Plavidlo ve čtvrtek zakotvilo v přístavu v německých Brémách.

Loď MSc Zoe

FOTO: ČTK/AP

Lodní společnost MSC v prohlášení uvedla, že incident v Severním moři bere velmi vážně ”jak z hlediska dopadu takovýchto nehod na přírodní prostředí, tak z hlediska ztrát na nákladu zákazníků”. Již ve středu přepravce pověřil nejmenovanou firmu organizací úklidu na plážích.