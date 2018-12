Novinky, DPA

„Mluvíme zde například o lékařích nebo specialistech IT,“ uvedl Zorn. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků se musí podle jeho slov pátrat všemi směry a usilovat o to, aby se získaly „správné talenty“.

Hans-Peter Bartels, zmocněnec německého parlamentu pro ozbrojené síly, uvedl, že nábor cizinců z Evropské unie je „normální“. V armádě se už nyní nachází hodně vojáků, kteří se narodili v zahraničí a získali německé občanství, nebo mají dvojí občanství.

O možnosti rekrutovat do německé armády cizince se hovoří v Německu už dlouho. Poprvé s nápadem přišel Karl-Theodor zu Guttenberg, který vedl ministerstvo obrany letech 2009 až 2011. Loni se možnost náboru unijních občanů dostala do plánu rozvoje bundeswehru. Občané jiných členských zemí EU mohou už sloužit v armádách Belgie, Dánska, Irska či Lucemburska.

Diskuse s Českem



S Českem, Dánskem, Švédskem či Belgií chce německé ministerstvo obrany podle listu Hamburger Abendblatt ještě jednat. Podle branného zákona může občan České republiky vstoupit do ozbrojených sil jiných států pouze se souhlasem prezidenta republiky na základě své žádosti.

V případě německé armády by tato povinnost odpadla. Bez souhlasu totiž může Čech vstoupit do ozbrojených sil jiného státu, pokud je tento stát členem mezinárodní organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jíž je Česká republika členem.

Státy nabídku odmítají



Mnohé státy jednání o této možnosti odmítly, nebo nereagovaly vůbec. Například Francouzi se diskusi nebrání, ale k výsledku jsou podle deníku skeptičtí. Chorvati odmítli s tím, že by služba občanů v cizí armádě byla v rozporu s ústavou. Bulhaři, Rumuni, Slovinci a Řekové vyjádřili obavy, že by kvůli lepšímu platovému ohodnocení do Německa odešlo příliš mnoho jejich občanů, což by ohrozilo obranyschopnost jejich zemí.

Počet vojáků v bundeswehru nicméně roste, napsala DPA s odvoláním na slova ministryně obrany Ursuly von der Leyenové (CDU). „Během letošního roku jsme dosáhli na počet 182 tisíc vojáků, což je o 2500 více než před rokem. V porovnání s rokem 2016 je jich víc o 6500," řekla ministryně deníku Rheinische Post.

Zatím je to nejvyšší počet vojáků v německé armádě. Do roku 2025 vláda plánuje, že by se počet vojáků bundeswehru zvýšil na 203 tisíc.