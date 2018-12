Novinky

„Těm, kteří zneužívali děti, by se mělo říci: Obraťte se a vzdejte se sami lidské spravedlnosti, buďte připraveni na boží spravedlnost,“ řekl Svatý otec. Citoval v této souvislosti z evangelia podle Marka: „Kdo by jednoho z těchto maličkých, kteří věří, svedl ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl hozen do moře.“ (Marek 9:42)

„Dělají ohavnosti a nadále vykonávají svou službu, jako by se nic nestalo. Nebojí se Boha ani jeho úsudku, ale obávají se jen odhalení svých činů. Ti, kteří trhají tělo církve, způsobují skandál a diskreditují církev, ti zradili Boha, jeho přikázání, důvěru věřících a jejich rodin, církev,“ řekl papež. Samotná církev je podle jeho slov „obětí těchto nevěrností“.

Pochválil novináře za zveřejnění případů



Připomněl, že se v minulosti objevilo „mnoho případů“, které se neřešily s potřebnou vážností. „To se už nikdy nesmí opakovat. Byla to obludnost,“ řekl. Skrývání pravdy je podle jeho slov „největším skandálem“. Chválil proto novináře, kteří případy sexuálního zneužívání dětí odhalili. „Chtěl bych poděkovat těm mediálním operátorům, kteří byli upřímní a objektivní a kdo se pokoušeli vlky odhalit a dát obětem hlas,“ řekl.

Papež František svolává na únor předsedy biskupských konferencí po celém světě k účasti na vrcholné schůzce ve Vatikánu. Věnována má být prevenci pohlavního zneužívání duchovními a ochraně dětí.