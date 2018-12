Novinky, ČTK

Lukašenko v projevu podle agentury BelTA potvrdil, že Rusko je pro jeho zemi spojencem a strategickým partnerem a že se integraci nebrání: „Co se týká Běloruska, je jeho postoj k integraci pevný. Spolu s dalšími zeměmi jsme začali s vytvářením svazů, které existují v postsovětském prostoru. Kdybychom neplnili své závazky, nebyla by žádná unie.“

Obvinil Moskvu, že chce Bělorusko vydírat a že mu ”klečí na prsou”. Důvodem jsou změny cel u ropy a daní u těžby energetických surovin, které podle minských expertů připraví minskou státní pokladnu o stovky milionů dolarů.

Podle odhadu Světové banky dosahovalo zvýhodnění hodnoty až deseti procent hrubého domácího produktu Běloruska. Tento bonus v důsledku ruského ”daňového manévru” zmizí. Vývozní cla totiž nahradí vyšší daň z těžby, na kterou se úlevy pro Bělorusko nevztahují.

„Často říkají, že Rusko je větší a podmínky budou takové a takové. To je ale špatný přístup k unii,“ řekl Lukašenko, který připomněl, že svazy, kde nepanovaly rovné podmínky, nevydržely dlouho. Běloruský prezident však zašel ještě dál a Moskvu varoval: „Dobře rozumím těm narážkám: dostanete ropu, ale nejdřív zničte vlastní zemi a začleňte se do Ruska,” prohlásil běloruský prezident na tiskové konferenci pro ruské novináře v Minsku.

„Říkají nám, že kompenzace bude, až bude. Jiní žádají ještě hlubší integraci. A ještě jiní přímo říkají, abychom Ruské federaci odevzdali všech šest našich oblastí,” pokračoval. „Zamysleli jste se nad následky? Jak se na to budou dívat ve vaší i naší zemi, jak mezinárodní společenství? Proč chcete Bělorusko zničit?” adresoval Lukašenko své dotazy ruskému vedení.

Běloruský prezident přitom zmínil, že se nezapojil do vytvoření hráze proti Rusku, kterou měly vytvořit východoevropské státy. „Pomohl jsem zrušit tu bariéru, takže se nápad neuskutečnil a já jsem se stal na Západě personou non grata, dokonce posledním diktátorem v Evropě. To se nestalo kvůli tomu, že bych byl diktátor, ale protože jsem prosazoval politiku, která tento plán zničila.“

„Zatímco se jistí lidé v Rusku snaží umenšit význam Běloruska, měli by raději myslet na obnovení oblasti mezi Černým a Baltským mořem,“ řekl ještě.

Lukašenko byl dlouho považován za nejvěrnějšího spojence Ruska. Po anexi Krymu však začal být ostražitější a začal vést nezávislejší politiku. Jeho majstrštykem byl zorganizovaní minských schůzek o válce na východě Ukrajiny, z nichž vzešly Minské dohody.