„Vláda se však domnívá, že vyjít v sobotu opět do ulic by nebylo rozumné,“ řekl webu CNEWS ve čtvrtek Benjamin Griveaux, vládní mluvčí. „Případný zákaz by neměl účinek na lidi, kteří chtějí ničit, krást, drancovat a servat se s pořádkovými silami,“ dodal.

Poukázal na enormní nasazení bezpečnostních složek v posledních čtyřech týdnech i na úterní útok na vánoční trhy v centru Štrasburku.

Příprava na páté kolo běží naplno



„Bylo by lepší, kdyby se každý v tichosti vrátil k činnostem obvyklým v sobotu krátce před vánočními svátky,“ podotkl.

Rozhlas France 1 ve čtvrtek sdělil, že na sociálních sítích se množí výzvy k účasti na pátém kole sobotních protestů nazývaných Páté kolo. Poslední dvě shromáždění v Paříži přerostla do prudkých srážek s policisty a ničení soukromého i městského majetku poté, kdy se mezi protestující přimíchali násilníci.

V důsledku tohoto vývoje vláda ustoupila a Macron ve snaze uklidnit situaci v zemi v pondělí oznámil sérii opatření pro posílení koupěschopnosti obyvatel. Části žlutých vest však tyto vstřícné kroky nestačí.

„Ještě jsme neřekli poslední slovo. Nejsem sama, kdo říká, že jsme tady kvůli tomu, aby prezident odešel do propadliště dějin,“ sdělila na Facebooku Gita Drouchandierová, prodavačka v supermarketu ve městě Lille.

Jeden z organizátorů z Bouches-du-Rhône napsal: „Uvidíme, co se stane, nejsme žádní hlupáci. Ale situace je taková, že v sobotu u toho s velkou pravděpodobností budeme popáté – a se stejnými požadavky.“

Kamion srazil demonstranta



Jeden z demonstrantů z tzv. hnutí žlutých vest přišel v noci na čtvrtek o život poté, co jej na kruhovém objezdu u výjezdu na dálnici A7 v Avignonu na jihu Francie srazil kamion. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na prokuraturu. [celá zpráva]

„Šestadvacetiletý řidič kamionu byl vzat do vazby. Oběti bylo třiadvacet,“ uvedla Caroline Armandová z úřadu veřejného žalobce. Není to první neštěstí tohoto druhu během protestů. Mrtvý demonstrant ve žluté vestě je podle něj šestou obětí od počátku protestů.