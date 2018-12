Novinky

Muž měl rovněž kriminální minulost a bezpečnostní složky ho sledovaly. Nebylo to však nic platné. Postřílel tři lidi a dalších osm zranil a – ač sám postřelen – je stále na útěku.

"Včera (v úterý) naše území znovu zasáhl terorismus," prohlásil prokurátor na tiskové konferenci. "Vzhledem k cíli útoku, počínání útočníka, jeho profilu a svědectví těch, kteří jej slyšeli křičet 'Alláhu akbar', byla do akce povolána protiteroristická policie," vysvětlil.

Heitz uvedl také to, že kromě střelby pachatel útočil i nožem a několik lidí pobodal. Při přestřelce utrpěl zranění paže a krvácel. Vzal si taxi a řidiči řekl, že se přichomýtl ke střelbě. Tvářil se prý, jako by byl v právu, a vedle pistole měl ještě granát. Vyšetřovatelé v souvislosti s případem zadrželi čtyři Cherifovi blízké osoby a umístili je do vazby.

Podle informací deníku The Daily Mail zpravodajské služby Cherifa, narozeného 4. února 1989 ve Štrasburku, vyhodnotily jako potenciální riziko pro stát. V úterý během dne bezpečnostní složky prohledaly jeho byt, kde nalezly granáty. Cherifa však doma nezastihly a on o pár hodin později rozpoutal střelbu v centru Štrasburku. [celá zpráva]

Chekatt Cherif

Podle francouzského ministra vnitra Christopha Castanera měl Chekatt Cherif nicméně „běžnou kriminální minulost“, v níž se mimo jiné dopustil několika loupeží. Právě kvůli jedné z nich měla být domovní prohlídka u něj doma vykonána.

Střelba v centru Štrasburku

Podle zdrojů blízkých vyšetřování byl navíc střelec z vánočního trhu odsouzen v roce 2011 za pobodání šestnáctiletého člověka.

BEZ KOMENTÁŘE: Německá policie kontroluje na hranicích vozidla přijíždějící ze Štrasburku. Zdroj: AP

Francouzské úřady navíc přiznaly, že byl Cherif veden ve složkách „Fiche S“, kde jsou evidováni lidé představující to nejvyšší riziko pro národní bezpečnost. V současnosti je tam evidováno 10,5 tisíce lidí.