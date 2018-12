Studentské protesty jsou spjaté se současnou vlnou protivládních demonstrací. Ty odstartovalo takzvané hnutí žlutých vest nespokojené s plánovaným zavedením daně na pohonné hmoty. Studenti se začali masivně zapojovat minulý týden.

Protesty studentů ve Francii

Studentský svaz k protestům vyzval kvůli plánované reformě maturit, středních škol a mechanismu nástupu na vysoké školy. Při protestech docházelo i k násilnostem - u Toulouse kupříkladu hořela škola. [celá zpráva]

Francouzské úřady kvůli obavám z násilí nasadily do ulic tisíce policistů. Ti ve čtvrtek na mnoha především středních školách zasahovali proti studentům. Podle francouzských médií bylo zadrženo přes 700 mladých lidí, často při násilných střetech se strážci pořádku.

BEZ KOMENTÁŘE: Žluté vesty blokují přístup k rafinérii na západě Francie

List Le Monde zveřejnil záběry z města Mantes-la-Jolie, ležícího několik desítek kilometrů severozápadně od centra Paříže, na kterých je vidět více než stovka studentů, které policisté se zbraněmi v rukou přinutili klečet či sedět na zemi před školou s rukama za hlavou.

Dozens of students on their knees with their hands behind their heads. The images of this student protest in #MantesLaJolie have shocked people in #France 🇫🇷 pic.twitter.com/Q4tcDy5Nni