Na Lindholmu budou umístěni cizinci určení k deportaci, které nepůjde vyhostit, protože budou bez občanství, nebo nebude uzavřena dohoda o návratu s jejich vlastí, uvedl ministr financi Kristian Jensen. „Nebudou uvězněni,“ zdůraznil pro agenturu Ritzau, ale sám svá slova záhy popřel: „Jsou tu omezení, jak se můžete po pustém ostrově pohybovat. V zásadě jste povinni na něm zůstat.“

Na osmihektarovém ostrově se budou moci před den pohybovat, ale nebudou mít možnost z něj kdykoli odjet: „Na ostrov bude jezdit trajekt, ale nebude fungovat po celých 24 hodin. Noci budou muset cizinci trávit v deportačním centru. Tímto způsobem je budeme moci snáze sledovat.”

Vysvětlil i důvod opatření: „V současnosti jsme často svědkem toho, že někteří cizinci, kteří byli odsouzeni k deportaci, v zemi dál páchají zločiny a my nemáme způsob, jak je monitorovat.”

Kritizované rozhodnutí o umístění cizinců čekajících na deportaci je výsledkem kompromisní dohody, kterou uzavřela vláda s protiimigrační Dánskou lidovou stranu při jednání o rozpočtu na rok 2019. Středisko by mělo být plně funkční v roce 2021.

Dánská lidová strana toto rozhodnutí přivítala. „Není žádný důvod, aby zahraniční zločinci zůstávali v Dánsku. Dokud se jich nebudeme moci zbavit, přesuneme je na ostrov Lindholm. V nočních hodinách se budou muset zdržovat v tamním novém deportačním středisku pod policejním dozorem. Skvělé!” napsal její mluvčí.

Lidová strana také zveřejnila video, jak se takový člověk na ostrov přiváží.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan! #dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi

Ostrov Lindholm o rozloze osmi hektarů v zálivu Stege mezi ostrovy Møn a Zealand byl doposud veřejnosti nepřístupný a byl využíván Veterinárním institutem při Dánské technické univerzitě (DTU) pro výzkum virů, které způsobují takové choroby, jako je nemoc šílených krav či prasečí mor. Výzkumné zařízení se nyní přesune do Kodaně, píše deník The Local.

Doposud je v Jutsku v provozu středisko Kærshovedgård pro lidi připravené k deportaci, které není možné hned vyhostit, i když nedostali azyl, a mají tzv. „tolerovaný pobyt“. Jsou tam i cizinci, které čeká vyhoštění kvůli trestné činnosti. Fungovat by mělo i v budoucnu.

Ekologická Alternativní strana plán odmítla a její předseda Uffe Elbæk napsal na Twitteru: „Zelená vláda, kterou bych chtěl vést, by nikdy nenutila lidí jít na pustý ostrov. Nelidští politici vytvářejí zcela odlišné Dánsko, než je Dánsko, které miluji.”

Den grønne regering, jeg ønsker at stå i spidsen for, kommer aldrig til at tvinge mennesker ud på en øde ø. Aldrig. Aldrig. Aldrig. Vi er vidne til et humanistisk kollaps, hvor menneskefjendsk politik skaber et helt andet Danmark, end det Danmark jeg elsker #dkpol #fl19