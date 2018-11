aš, Novinky, ČTK

Podle americké Agentury pro obrannou spolupráci (DSCA), která je zodpovědná za prodej amerických zbraní do zahraničí, úřad schválil prodej 20 raketových systémů HIMARS. „Je to velký krok k uzavření smlouvy, která je pro polskou armádu přelomová,” napsal Blaszczak na Twitteru.

Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS czyli rakiet, które są zdolne razić cele na odległość do 300 km. To duży krok w stronę finalizacji tego przełomowego dla Wojska Polskiego kontraktu. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 30. listopadu 2018

Raketomet M142 HIMARS je odlehčenou verzí víceúčelového raketometu M270 ráže 227 mm, který lze namontovat nákladní automobil o nosnosti pět tun. Má šest odpalovacích trubic. Lze z něj vystřelovat nejen neřízené rakety M26, ale také balistické rakety MGM-140 ATACS od dostřelu až 300 km. Zatímco neřízených raket může vést šest, řízenou jen jednu. Z raketometu lez odpalovat i protiletadlové řízené střely SLAMRAAM , odvozené od střel vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM.

Systémy HIMARS byly nasazeny ve válkách v Afghánistánu a v Iráku a v Sýrii při boji s Islámským státem. Kromě americké armády a americké námořní pěchoty je využívají také síly Jordánska, Spojených arabských emirátů a Singapuru.

Polský ministr je v Kyjevě



Blaszczak o dodávce informoval v době vyostřené krize mezi Ruskem a Ukrajinou poté, co v neděli Rusko zadrželo tři ukrajinské lodě i jejich posádky. Udělal to v den, kdy odjel do Kyjeva polský ministr zahraniční Jacek Czaputowicz

„Návštěva se plánovala již dříve, ale dostala nový rozměr ve světle agrese Ruska v Azovském moři. Hovořil jsem s (šéfkou unijní diplomacie) Federicou Mogheriniovou, která mě požádala, abych jménem Evropské unie ujistil Ukrajinu o solidaritě s ukrajinským státem v této těžké situaci,” citovala ministra polská tisková agentura PAP.

Polsko zbrojí

Polsko, které se obává případné ruské agrese, posiluje své ozbrojené síly. Nakoupilo stíhací letadla F-16. K nim si pořídilo 40 střel s plochou dráhou letu vzduch země AGM-158 JASSM za 250 milionů dolarů s dostřelem 370 km. [celá zpráva]

Loni byl schválen i prodej dvou baterií protiletadlového systému Patriot PAC 3 o dosahu až 150 km za 4,75 miliardy amerických dolarů. Ten bude dodán do konce roku 2022. [celá zpráva]

Raketomet HIMARS

FOTO: Lockheed Martin

Podobně jako střely JASSM není ani HIMARS obrannou zbraní, z území Polska ale může zasáhnout jen ruskou enklávu u Kaliningradu, k čemuž ale stačí i mnohem méně dokonalé zbraně.

Prodej 56 raketometů HIMARS americké ministerstvo obrany schválilo v listopadu 2017. V říjnu 2018 o první dodávku oficiálně požádalo Polsko. Raketomety budou umístěny na polské automobily Jelcz 663 6x6.

O stejné raketomety má zájem i Rumunsko.