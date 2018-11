Novinky, ČTK

Německá delegace, ve které byl kromě Merkelové také vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz, vyrazila na cestu do Buenos Aires ve čtvrtek večer z Berlína. Po hodině se ale vládní letadlo muselo nad Nizozemskem obrátit a přistát na letišti u Kolína nad Rýnem.

Automatický odpovídač vysílal na nouzové frekvenci čtyřciferný nouzový kód (SQUAWK) 7600, uvedl server Augengeradeaus.net. Tento kód značí, že letadlo má poruchu rádiového spojení a nelze se s ním spojit. Odpovídač vysílá čtyřmístný kód jako odpověď na dotazy vysílané automaticky pozemním radarem SSR. Kódy určují typ letu.

Důvodem bylo totální selhání komunikačního systému. Posádka se s řízením letového provozu dokázala spojit jen pomocí satelitního telefonu. Proto se piloti rozhodli nepokračovat v letu ani se nevracet do Berlína a přistát na nejbližším letišti.

Airbus A340 německého Bundeswehru.

FOTO: Profimedia.cz

Ani to však nebylo bez problémů, protože kolínské letiště se rekonstruuje a k dispozici byla jen kratší z přistávacích drah. Proto muselo letadlo, které bylo navíc plné paliva, a tudíž mělo větší hmotnost, rychle zpomalit, což hrozilo přehřátím brzd. Do pohotovosti byli uvedeni i hasiči, kteří ale zasáhnout nemuseli.

Selhání celého komunikačního systému je velmi vzácné, uvedl časopis. Podle něj byla situace tak vážná, že o ní byla okamžitě informována i ministryně obrany Ursula von der Leyen, protože vládní letadlo provozuje armáda.

Snímek ukazuje letovou dráhu vládního Airbusu A340, ve kterém letěla kancléřka Merkelová.

FOTO: Andreas Rinke, Reuters

Že nebyla technická závada na vládním speciálu nijak zanedbatelná, potvrdila i samotná kancléřka. „Byla to vážná porucha,” řekla brzy ráno novinářům. Zároveň vyzdvihla výkon posádky airbusu a velení „nejzkušenějšího kapitána” vládní letky.

Agentura DPA uvedla, že Airbus A340 nazvaný po kancléři Konradu Adenauerovi měl problémy už v polovině října. Vicekancléř Olaf Scholz se musel z Indonésie vracet linkovým letem, protože Airbus A340 poškodili hlodavci, kteří překousali některé kabely.

Zatím není jasné, zda obě mimořádné události spolu nějak souvisejí. Bundeswehr ještě neuvedl příčinu poruchy.

Kancléřka nestihne schůzky



Kancléřka musela přenocovat v Bonnu a ráno odletěla vojenským speciálem do Madridu, odkud by měla v 9:00 odstartovat k třináctihodinovému letu do Buenos Aires. V Německu sice byl k dispozici náhradní letoun, ale v Berlíně.

Letadlo kancléřky Merkelové mělo poruchu.

FOTO: AP

Kvůli zpoždění kancléřka, která v Buenos Aires přistane v 17:55, místního času, tedy čtyři hodiny po zahájení summitu, nestihne plánovaná setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.