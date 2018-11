Novinky, ČTK

„V noci (na pondělí) jsem si objednal rozhovor s ruským prezidentem Putinem, ale odpověď nepřišla,” prohlásil prezident. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov informaci nepopřel, ani nepotvrdil. Konstatoval, že hlavy států spolu nemluvily.

Ruské vojenské lodě v neděli v Kerčském průlivu zadržely tři plavidla ukrajinské armády a 24 vojáků internovaly. Polovinu z nich v úterý ruský soud v krymském Simferopolu poslal na dva měsíce do vazby. Kyjev na incident reagoval vyhlášením válečného stavu s platností od středy.

BEZ KOMENTÁŘE: Zadržené ukrajinské lodě v přístavu na Krymu

Porošenko současně uvedl, že provokaci přichystala Moskva: „Oni to připravili. Byla to cílená akce za použití letectva, prostředků radioelektronického boje a s podporou výsadkových vojsk, speciálních sil.“ Dodal, že Ruská federace stáhla do Azovského a Černého moře velké množství válčených lodí. Nejvíc jich bylo právě v oblasti Kerčského průlivu. Na místě taky byly bitevníky Suchoj Su-25 a vrtulníky Kamov Ka-52.

Chtěli zopakovat gruzínský scénář, tvrdí Porošenko



„Jsem si jist, že cílem Ruska bylo vyprovokovat nás k palbě, při které by pokud možno byl někdo zabit. A nevylučuji, že potom by nastal podobný scénář jako v roce 2008 v Gruzii,” řekl ukrajinský prezident. Dodal, že po posouzení odposlechů komunikace došel k závěru, že ruský velitel dal rozkaz střílet.

„Nikdo si nesmí myslet, že jde o legraci nebo hru. Ukrajině hrozí skutečná válka s Ruskou federací,” řekl dnes Porošenko.

Merkelové Putin telefon vzal



Nemožnost přímého dialogu s Moskvou Porošenka přinutila, aby se o pomoc obrátil k německé kancléřce Angele Merkelové. Požádal ji, aby s Putinem promluvila o nutnosti okamžitého propuštění zadržovaných ukrajinských námořníků. Podle informací z Berlína Merkelová Putinovi zatelefonovala v pondělí večer.

„Kancléřka zdůraznila potřebu zmírnit napětí a vést dialog. Obě strany také posuzovaly možnou analýzu incidentu za účasti ruských a ukrajinských expertů,” oznámil německý vládní mluvčí.

Agentura Reuters uvedla, že Spojené státy v pondělí vyzvaly oba prezidenty, aby se osobně zapojili do řešení aktuální eskalace napětí v Černém moři.

„Vyzýváme obě strany ke zdrženlivosti a splnění mezinárodních závazků. Naléháme na prezidenty Porošenka a Putina aby se přímo zapojili do řešení situace,“ řekl ministr zahraničí Mike Pompeo.