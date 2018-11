Novinky

Prvotní sčítání ukázala, že Švýcaři návrh neschválili procentuálním poměrem hlasů 53 : 47. Proti iniciativě se stavěla i vláda, zemědělská obec však byla v názoru rozdělená, takže sdružení farmářů s 52 tisíci členů před hlasováním ani nevydala voličům žádné doporučení, jak hlasovat.

Iniciativu za „zachování důstojnosti zvířat“ vede už desetiletí 67letý zemědělec Armin Capaul. S kampaní, jíž se chopil bývalý ředitel organizace Greenpeace v zemi Kaspar Schuler, se mu povedlo vzbudit celonárodní debatu.

Pro farmáře, kteří by rohy neodstraňovali, požadoval roční dotace 190 švýcarských franků (zhruba 4300 Kč) na jedno zvíře. Vláda poukazovala, že by to státní pokladnu každoročně přišlo až na 30 milionů franků (690 milionů Kč). Z rozpočtu přitom na zemědělství vydává tři miliardy franků (69 miliard Kč) ročně.

Schuler s Capaulem poukazují na to, že zhruba 90 procentům krav, které jsou švýcarským národním symbolem, se buď odstraňují rohy, anebo se po genetických modifikacích rodí už bez nich. Rohy se obyčejně odstraňují telatům rozžhaveným železem a aktivisté poukazují na to, že to dobytku působí bolest.