Uzavření případu zdůvodnila maďarská prokuratura tím, že na základě dostupných důkazů s odstupem času nelze potvrdit, zda Malinová v případu spáchala trestný čin či zda se událost vůbec stala.

"Z údajů a z dokazování není možné určit, zda byla Malinová napadena, tudíž není možné ani určit, že křivě vypovídala," řekl agentuře MTI mluvčí maďarské prokuratury Péter Takács.

Případ je tím právoplatně ukončen. „Proti rozhodnutí může vznést námitku pouze dotčená osoba,“ dodal Takács. Malinová se k případu nechtěla vyjádřit.

Ze Slovenska se odstěhovala



Studentka byla před několika lety na Slovensku obviněna, že si napadení vymyslela, a tak se raději s rodinou odstěhovala do maďarského města Győr. V době útoku bylo Malinové třiadvacet let. Když v Nitře na ulici mluvila do telefonu maďarsky, měla ji napadnout dvojice holohlavých mladíků ve věku 20 až 22 let. Při útoku měli křičet „Na Slovensku po slovensky" a na tričko jí měli napsat protimaďarské heslo.

Slovenská policie vyšetřování případu po dvou týdnech zastavila s tím, že skutek se nestal a Malinová si útok vymyslela.

Slovenská prokuratura vzápětí obžalovala maďarskou studentku z křivé výpovědi.

Případ se vlekl několik let. Malinová v roce 2013 požádala o maďarské občanství, čímž podle slovenských zákonů ztratila občanství Slovenské republiky. S rodinou se pak rozhodla přestěhovat do Maďarska. S bývalou slovenskou vládou premiérky Ivety Radičové se nakonec dohodla na uzavření smíru výměnou za omluvu kabinetu.

Maďarské úřady na konci roku 2016 rozhodly, že vyšetřování případu převezmou od Slovenska. Učinily tak na žádost samotné Malinové.