Šéfka německé vlády v projevu řekla, že Německo nemůže myslet jen na sebe, ale vždy musí myslet i na ostatní. Některé problémy se podle ní dají totiž řešit jen společně. „Potřebujeme rozumné podmínky po celém světě. Proto je v našem národním zájmu, aby se podmínky pro běžence a migranty na celém světě zlepšily,“ řekla Merkelová. „Pakt pro migraci je správnou odpovědí na pokus o vzájemné řešení globálních problémů,“ dodala.

Připomněla, že na světě je 222 konfliktů, které zasáhly více než miliardu dětí, a OSN v jejich řešení hraje klíčovou roli. „Nesmíme věřit tomu, že by to nějaká země mohla vyřešit sama,“ řekla Merkelová. Samo Německo na to podle kancléřky přišlo před třemi lety, kdy vyvrcholila migrační krize a do země přišly statisíce běženců.

Migrační pakt OSN

Na vypracování dokumentu se domluvilo 193 členských států OSN v září 2016.

Právně nezávazný text má zabránit znevýhodnění lidí jen proto, že jsou cizinci.

Zdůrazňuje nedotknutelnost suverenity jednotlivých zemí a jejich právo na vlastní migrační politiku.

Má být podepsán v polovině prosince v marockém Marrákeši.

„Vzhledem k tomu, že k nám přišlo mnoho uprchlíků, položili jsme si otázku, jak můžeme tento problém vyřešit,“ uvedla Merkelová. V tomto kontextu je podle jejího názoru pakt o migraci nesmírně důležitý. Zdůraznila, že je právně nezávazný a nedotkne se německé „suverenity a svrchovanosti“.

Po kritice paktu ze strany Alternative für Deutschland (AfD) kancléřka prohlásila, že si někteří lidé myslí, že dokážou vše vyřešit sami a musí myslet jen na sebe. „To je ryzí nacionalismus, to není patriotismus. Patriotismus je, když v německém zájmu zahrneme i ostatní," uvedla.

Proti přijetí paktu je v Německu nejen AfD, ale kritické hlasy se ozývají také z vládní konzervativní unie CDU/CSU. Například jeden z kandidátů na post předsedy CDU Jens Spahn, současný ministr zdravotnictví, navrhl, aby se o paktu hlasovalo na sjezdu strany 7. prosince. Podle výsledku hlasování by se rozhodlo o podpisu paktu, který by mohl být i odložen. Části konzervativců vadí, že pakt nerozlišuje mezi uprchlictvím a ekonomickou migrací.

Pakt zatím odmítá Austrálie, Spojené státy, Izrael, Česko, Polsko, Maďarsko nebo Rakousko.