Novinky, ČTK

Da Cruzová, která vypadala vyčerpaná, řekla, že se chce dceři „omluvit za zlo, jehož se na ní dopustila“. „Uvědomuji si, že jsem se hodně provinila a že svou dcerku už nikdy neuvidím,“ řekla.

K tomu, jak to, že matka schopná postarat se o tři děti u čtvrtého popírala už těhotenství a poskytla mu pouze takovou péči, aby je udržela při životě, Da Cruzová řekla: „Nedokážu to vysvětlit sama sobě, takže to nemohou vysvětlit ani vám.“

Holčičku Sérénu našel v roce 2013 náhodou v kufru klientky vedoucí autoservisu v Terrassonu. Da Cruzová ji skrývala před manželem a svými třemi dalšími dětmi.

Dívka, které je nyní sedm let, je podle odborníků doživotně postižená, mimo jiné trpí autismem. Žije v pěstounské rodině a nedokáže mluvit. Matce bylo odebráno právo péče.