Novinky, ČTK

"Spojené státy jsou náš historický spojenec a budou jím dál. Je to spojenec, s nímž jdeme do všech rizik, s nímž podstupujeme ty nejsložitější operace. Ale být spojenec neznamená být vazalský stát," prohlásil Macron.

Přestřelka vznikla už minulý týden, kdy Macron prohlásil, že Evropa by měla mít armádu, která by ji dokázala ubránit před Čínou a Ruskem, ale i před Spojenými státy. Trump tato slova označil za velmi urážlivá.

Politici si to prý při oslavách konce první světové války v Paříži vysvětlili, Trump ale posléze napsal: "Za první a druhé světové války bylo (útočníkem) Německo - jaké to mělo důsledky pro Francii? V Paříži se začali učit německy, než přišly USA."

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. listopadu 2018

V úterý si přisadil slovy, že Macron není ve Francii oblíbený, francouzská obchodní politika je špatná a každý desátý Francouz je nezaměstnaný.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. listopadu 2018

Macron to kritizoval s ohledem na to, že ten den, tedy 13. listopadu, si Francie připomínala útoky v Paříži, při nichž zemřelo 130 lidí. Na místě by prý byla podle Macrona základní slušnost.