Organizátory vyslýchá v těchto dnech Národní kriminální agentura (NAKA). „Považujeme to za šikanu a zastrašování ze strany státu,“ řekl televizi TA3 jeden z organizátorů protestů Juraj Šeliga.

„Od začátku jsme říkali, že nás neplatil žádný Soros ani jiné zahraniční organizace. Naše peníze jsou na transparentním účtu. Výdaje za pódium a za elektřinu byly hrazeny výhradně z tohoto účtu. Přispívali nám lidé z celého Slovenska,“ zdůraznil Šeliga.

Na výslechu už bylo pět organizátorů protestů, další výslechy jsou v plánu ve čtvrtek. Policejní prezident Milan Lučanský to odůvodnil tím, že policie musí prověřit každé oznámení.

Denník N tvrdí, že policejní vyšetřovatel žádal od organizátorů protestů kromě jiného i výpisy z jejich soukromých účtů. „Vyšetřovatel nám řekl, že on by oznámení hodil do koše, ale musí konat na základě příkazu šéfa NAKA,“ dodal Šeliga.

Šéf opozice Richard Sulík (Svoboda a Solidarita) vidí ve výsleších policejní perzekuci. „Tím se potírá právo na svobodu projevu. Připomíná mi to doby před rokem 1989, kdy státní moc zastrašovala všechny, kteří měli jiný názor,“ řekl Sulík.

Už v průběhu zmíněných protestů obvinil tehdejší premiér Robert Fico (Směr – sociální demokracie) organizátory, že jsou placeni ze zahraničí. Mluvil o nich s oblibou jako o „Sorosových dětech“. Na základě masových protestů však nakonec jeho vláda padla a prezident Andrej Kiska jmenoval nový kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Směr).