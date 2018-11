Novinky, ČTK

Mayová už řekla: „Jednání o našem odchodu jsou teď u konce. Pracujeme mimořádně tvrdě, po celou noc, abychom dosáhli pokroku ve zbývajících otázkách. Obě strany chtějí dosáhnout dohody. A to, co projednáváme, je mimořádně obtížné.“

Britské vládní zdroje popsaly rozhovory v Bruselu v noci na pondělí, které skončily ve 2:45 jako „velmi pozitivní“ s „optimismem na obou stranách“. Uvedl to politický editor BBC Norman Smith.

Podle něj přetrvává neshoda jen ohledně mechanismu celní kontroly na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Podle dohody tam nemá být vybudována pevná viditelná hranice, ale mají být za ní místa, kde budou celní kontroly. BBC dodala, že EU ale nadále bude trvat na jisté roli Evropského soudního dvora při řešení sporů.

Hlavní vyjednavač Evropské unie pro brexit Michel Barnier

FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Podle zdrojů by mělo být jedné dohody dosaženo během středy, má-li se konat summit EU o brexitu v listopadu. List The Guardian ale dodal, že v Bruselu by neměli očekávat závěry tento týden jen kvůli tomu, aby se uskutečnil listopadový summit. Jenomže další může být až v půlce prosince, neboť se bude konat schůzka G20 v Argentině.

Intenzivní jednání v posledních dnech vedla i podle šéfa unijního vyjednávacího týmu Michela Barniera k posunům v některých oblastech budoucí smlouvy o britském odchodu z Evropské unie. Hotovo však ještě není, hlavním sporným bodem dál zůstává způsob, jak zamezit vzniku celní hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Bez vyřešeného Irska nebude summit



Už dříve dával Barnier najevo, že domluveno je přes 90 procent textu „rozvodové dohody”, která se týká mimo jiné přechodného období do konce roku 2020, finančního vyrovnání britských závazků vůči EU či potřeby zachovat po brexitu práva občanů jiných zemí EU v Británii na stejné úrovni jako nyní.

Nevyřešený spor kolem podoby celního režimu na irsko-severoirské hranici však Barnierovi brání, aby mohl členským zemím doporučit svolání mimořádného summitu EU27, který by text dohody podpořil. EU podle listu The Guardian navíc chce, aby se některé evropské zákony o životním prostředí, ale i v oblasti práce a sociálních otázek, nadále přenášely do britského práva. Británie musí také umožnit rybářům EU lovit ve svých vodách.

Ohledně Irska zvažují vyjednávací týmy možnost jednorázového a časově omezeného prodloužení přechodného období pro případ, že by se v době toho stávajícího nepodařilo věc vyřešit.