„Myslím, že jsme si mnohem blíže, než se zdá,” řekl Trump Macronovi podle nejmenovaného činitele z prezidentského úřadu, jak informovala agentura Reuters.

Jednání Donalda Trumpa (vlevo) s Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci.

FOTO: Christophe Petit Tesson, ČTK/AP

Trump v pátek na Twitteru kritizoval Macrona za jeho „velmi urážlivý” nedávný návrh, aby Evropa vybudovala „skutečnou evropskou armádu” a dokázala se tak ubránit sama, „aniž by závisela jen na Spojených státech”. Bránit by se podle něj Evropa měla v případě potřeby „proti Číně, Rusku, dokonce i Spojeným státům.”

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!