Seehofer by měl své rozhodnutí oznámit tento víkend na jednání špiček CSU, kde by se měla projednávat kandidátka pro volby do Evropského parlamentu, napsal Zeit.

Server Focus uvedl, že vedení strany by se měl ujmout Markus Söder, nynější bavorský premiér.

Svým rozhodnutím následuje příklad Angely Merkelové, která oznámila minulý týden, že se nebude na prosincovém sjezdu ucházet o post šéfky strany. „Horstovi se ulevilo, že nebude dalším přírůstkem na Merkelové mužském hřbitově,“ řekl serveru zdroj ze Seehoferova okolí.

Bývalý bavorský premiér a nynější ministr vnitra Seehofer patří k nejsilnějším a nejhlasitějším kritikům kancléřky v případě migrace. Někteří analytici tvrdí, že jeho spory s kancléřkou se negativně projevily na výsledcích obou stran v zemských volbách v Bavorsku a Hesensku.

CSU získala v Bavorsku jen 37,2 procenta hlasů. V roce 2013 ji přitom podpořilo 47,7 procenta hlasujících. Křesťansko-sociální unie tak musela hledat koaličního partnera.

V Bavorsku jsou vládní koalice výjimečnou záležitostí. Od roku 1962 zde až dosud vznikla jen jediná - ve volebním období 2008 až 2013 vládla CSU v koalici se svobodnými demokraty (FDP). Jinak byla CSU vždy schopná stavět jednobarevné vlády.