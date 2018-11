Novinky

O nelegální vstup do Německa se letos do konce září pokusilo více než 11 tisíc lidí, loni jich bylo 14 500. Většina - 7820 z nich - byla odhalena na rakousko-bavorské hranici. Loni tam policie zaznamenala 10 950 pokusů.

Přes českou hranici se pokusilo do Německa dostat minimálně 2030 lidí. V porovnání s loňským rokem to je lehký pokles, tehdy se o to za stejné období pokusilo 2120 migrantů.

Většina běženců pochází z Nigérie, Afghánistánu, Turecka, Iráku a Sýrie. Téměř třetina z nich se pokusila dostat do Německa v osobních autech, zhruba čtvrtina využila vlak nebo autobus.

Státní hranice, ale také mnichovské letiště či mezinárodní vlaky kontroluje přibližně 5000 policistů, kteří jsou podřízeni mnichovskému policejnímu ředitelství.