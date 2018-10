doh, Právo

Ve zjevné snaze zabránit další kalamitě poté, co její sesterská partaj CSU výrazně ztratila v Bavorsku, vytáhla Merkelová poměrně razantně na obranu majitelů starších dieselových vozů, jimž hrozí zákaz vjezdu do mnoha německých měst.

Hodlá navrhnout zákon, který by městům zabránil vyhlásit tyto zákazy tam, kde jsou povolené limity oxidu dusíku překračovány jen minimálně. „Chceme ten zákon změnit. Pro město, jako je Frankfurt, je to velmi důležitá zpráva,“ upozorňovala kancléřka podle agentury Reuters minulý víkend s odkazem na největší město Hesenska.

Právě Frankfurt je jedním z posledních měst, kde soudy rozhodly o zákazu vjezdu dieselů. Ten se má odhadem týkat zhruba 60 tisíc tamních vozů – což představuje i nezanedbatelnou voličskou sílu. Tento týden rozhodnutí soudu v Mohuči otevřelo cestu k zákazům starších dieselových vozů i v tomto městě, byť zatím bez termínu.

Dieselfrei zatím jen několik ulic

Jako první německé město letos zavedl zákaz vjezdu starších dieselů Hamburk do dvou ulic, v příštích dvou letech mají následovat další města, mj. malá část Berlína či Stuttgart.

Otázka povolených limitů je přitom ožehavá i ve vztahu k Bruselu. Zatímco unijní legislativa stanovuje jako horní přípustnou hranici 40 mikrogramů oxidu dusíku na metr krychlový, německá novela navrhuje znemožnit zákazy tam, kde emise nepřekračují 50 mikrogramů. Povolené limity přitom loni překročilo sedmdesát německých měst.

Merkelová se také jasně postavila na stranu vlastníků automobilů v tom, kdo má hradit úpravy nevyhovujících dieselových aut. „Neměli by utrpět žádnou finanční škodu. Máme za to, že automobilový průmysl nese plnou zodpovědnost, protože masivně podkopal svou důvěryhodnost,“ vzkázala Merkelová.

Výrobci budou upravovat software aut



Německý automobilový průmysl je od vypuknutí skandálu kolem podvodů s měřením výfukových plynů v roce 2015 pod silným tlakem.

Tamní výrobci automobilů, tj. Volkswagen, Mercedes-Benz a Opel, se už zavázali, že kvůli splnění limitů na své náklady upraví celkem 2,8 miliónu vozů, podotkl český Ústřední automotoklub. Jde ovšem pouze o softwarové úpravy.

O hrazení „tvrdých“, takzvaných hardwarových úprav vozů, jež mohou v případě jednoho vozu stát okolo 3000 eur (více než 77 tisíc korun), však zatím automobilky nechtějí ani slyšet. Přesná pravidla pro to, jak by mělo hardwarové zdokonalení systému čištění výfukových plynů vypadat, podle Merkelové německá vláda teprve vydá.

Merkelová zjevně věří, že právě toto téma by mohlo její partaji pomoci, aby si udržela post hesenského premiéra, jímž je nyní její spolustraník Volker Bouffier. Nynější koalice s celostátně sílícími Zelenými, kteří zřejmě získají i v Hesensku, však nemusí vydržet. Pokud by se tak stalo, může to být začátek konce dlouho trvající éry Merkelové. Už nyní se přitom podle některých německých médií uvnitř CDU spekuluje, že by mohla v čele strany (ne však zatím vlády) brzy skončit. [celá zpráva]