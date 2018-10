Novinky, ČTK

„Kauza novináře Chášukdžího je nestvůrnost a včera (ve čtvrtek) jsem to také sdělila v telefonickém rozhovoru saúdskému králi,” řekla Merkelová. Německo podle ní čeká na úplné objasnění případu a také jeho pozadí. Do té doby nebude do blízkovýchodní země dovážet žádné zbraně, připomněla kancléřka nedělní rozhodnutí své vlády.

„V Evropské unii budeme přirozeně mluvit o tom, jak si představujeme další společný postup,” uvedla Merkelová. Očekává také, že Saúdská Arábie začne řešit humanitární katastrofu, kterou vyvolal konflikt v Jemenu.

Podporu bude mít u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který vraždu v pátek v Bratislavě odsoudil. „To, co se stalo novináři Chášukdžímu, je velmi zneklidňující. Vždy jsme bránili svobodu tisku,” uvedl Macron a vyslovil se pro uvalení rozsáhlých sankcí

„Jakmile budeme znát skutkový stav, musí (sankce) nastat vůči konkrétním osobám, které mají podíl na vraždě. Musí být na úrovni celé Evropské unie,” uvedl Macron na tiskové konferenci v Bratislavě po schůzce se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Dodal, že evropská odpověď na vraždu novináře by měla přijít až po odhalení viníků, kteří jsou za čin odpovědní.

S prodejem zbraní to nesouvisí, řekl Macron



Případné sankce by podle Macrona měly být širokospektrální a na úrovni celé EU. Za demagogickou označil možnost, že by evropský blok přistoupil například pouze k zastavení prodeje zbraní Saúdské Arábii. Řekl rovněž, že otázka prodeje zbraní nemá nic společného s vraždou reportéra.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události. Jako možná opatření uvedl zákaz vstupu na území EU pro některé lidi nebo zmrazení jejich majetků.

Chášukdží zmizel po návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát opustil. [celá zpráva] Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel. [celá zpráva] Ve čtvrtek přiznal saúdský generální prokurátor, že šlo o předem připravenou vraždu, ovšem podle něj šlo o svévolný čin některých příslušníků tajné služby. [celá zpráva]