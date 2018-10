Novinky, ČTK, DPA

Průzkum veřejnoprávní televize ZDF přisuzuje vítězství CDU se ziskem nejvýše 28 procent. Před pěti lety strana volby vyhrála s 38,3 procenta. Desetiprocentní sešup předpovídají průzkumu také SPD. Ta by si nyní mohla přijít na 20 až 21 procent, v minulých volbách získala 30,7 procenta. Pokud se prognózy naplní, bude to pro obě strany nejhorší výsledek v této spolkové zemi za dlouhá desetiletí.

Volební průzkum v Hesensku

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zelení by měli zopakovat úspěch z bavorských voleb. Průzkumy jim přisuzují zisk kolem 20 procent, v minulých volbách získali 11,1 procenta.

Výrazně posílila Alternativa pro Německo (AfD). Ta by se podle posledních průzkumů měla dostat do hesenského sněmu s 12 procenty. V minulých volbách zůstala strana mimo sněm. Do sněmu by se měly dostat strany FDP a Linke, oběma přisuzuje průzkum zisk osmi procent.

Kdo bude Hesensku příštích pět let vládnout, je zatím velká neznámá. Ministerský předseda Volker Bouffier (CDU) by si přál pokračování dosavadní koalice CDU se Zelenými. Ta by ale nemusela získat většinu. V úvahu by pak připadalo především několik různých trojkoalic. V té první - a zřejmě nejpravděpodobnější variantě - by se CDU a Zelení spojili ještě s FDP.

Šéfka německých sociálních demokratů (SPD) Andrea Nahlesová

FOTO: Michele Tantussi, Reuters

Dalšími možnými koalicemi, které ale nakonec nemusejí dát dohromady většinu, jsou spojení SPD a Zelených s FDP, nebo s Levicí. V případě druhé varianty by se novým ministerským předsedou stal buď lídr SPD Thorsten Schäfer-Gümbel, nebo lídr Zelených a nejoblíbenější hesenský politik Tarek Al-Wazir.

Volební fiasko v SPD by mohlo zatřást pozicí šéfky strany Andrey Nahlesové. Ta čelí ostré kritice delší dobu a nyní ji volební lídr v Hesenku Schäfer-Gümbel raději ani nezve na předvolební akce. Je přesvědčen, že by mu to uškodilo.

Tragické volební výsledky CDU by mohly ohrozit i budoucnost Angely Merkelové v čele strany. Objevují se první hlasy, které zpochybňují, zda by Merkelová měla v prosinci znovu kandidovat do čela strany. V případě, že hesenské volby dopadnou podle očekávání, tyto tendence zřejmě ještě výrazně zesílí.