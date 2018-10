Ivan Vilček, Právo

„Tóth vypověděl před vyšetřovateli, že Kočner si ho najal před rokem a půl s tím, že chce připravit diskreditační kampaň na novináře. Za jejich sledování měl Tóth od Kočnera dostávat tisíce eur,“ napsal deník. Tóth měl prý pořizovat fotografie, videa a analýzy o sledovaných novinářích.

Exšéf kontrarozvědky ale tyto informace vzápětí popřel. „Denník N používá jazyk 50. let a lže. Nevím, co je ve vyšetřovacím spisu, ale výpověď s mým jménem a mým podpisem v něm určitě není,“ reagoval Tóth pro server omediach.com.

Tóth se prý přihlásil na policii po zadržení podezřelých z Kuciakovy vraždy koncem září. Exšéf kontrarozvědky měl při výslechu říct, že po Kuciakově vraždě se Kočnera ptal, zda s tím má něco společného, a podnikatel to popřel.

Z únorové vraždy novináře a jeho snoubenky Martiny Kušnírové byli obviněni čtyři lidé, kteří jsou ve vazbě. Jeden z obviněných Zoltán Andruskó měl vypovědět, že vraždu si objednal právě Kočner. Kontroverzní podnikatel je nyní ve vazbě kvůli podezření z podvodu. Slovenská policie provedla minulý týden domovní prohlídky v jeho nemovitostech v Bratislavě, v Bernolákovu a na Donovalech. O výsledcích zatím neinformovala. Oznámila ale, že domovní prohlídky se konaly v souvislosti s násilnou trestnou činností. To by naznačovalo, že akce mohla souviset s vraždou Kuciaka. Kočner v minulosti Kuciakovi vyhrožoval. Tóth dříve pracoval jako novinář, do SIS nastoupil v roce 1998.

Kiska: Policie zametala kauzy

Slovenský prezident Andrej Kiska mezitím řekl, že podvody se zemědělskými dotacemi, o nichž Kuciak psal, se nevyšetřovaly, ačkoliv o nich agenti Slovenské informační služby (SIS) věděli. Hlava státu si vyžádala podrobnou zprávu SIS po únorové Kuciakově vraždě.

„Byla tam konkrétní jména především z východního Slovenska, italská i slovenská, konkrétní částky, konkrétní názvy firem, které jsou podezřelé z obrovských podvodů. Mluvíme o desítkách miliónů eur. A výsledek? Nic. Ticho. Žádné zatýkání, žádná masivní aktivita policie. Tito lidé museli být kryti i vedením policie, museli mít své lidi na ministerstvu vnitra a na úřadu vlády,“ napsal Kiska v komentáři zveřejněném Denníkem N.