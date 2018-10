Novinky, ČTK

„Hlídkové vozy byly vyslány do Claviere, aby tam kontrolovaly a chránily hranici,” citovala agentura APA Salviniho sobotní oznámení na jeho twitterovém účtu.

„Xté zneužití francouzských úřadů, které těží i z dobré vůle naší policie, bude mít důsledky,” zdůraznil šéf protiimigrační strany Liga.

Dle dohody, brání se Francouzi



Salvini zveřejnil na svém facebooku video, zachycující auto francouzského četnictva v italském pohraničním středisku Claviere. Z auta vystupují tři migranti. Prefektura francouzského departementu Hautes-Alpes to označila za „normální postup” dohodnutý mezi francouzskou a italskou policií. Poukázala kromě toho na to, že odpovídá evropskému právu. Salvini to ale rázně popřel.

++ POLIZIA FRANCESE SU SUOLO ITALIANO: GUARDA COSA FA... ++ 🔴 VIDEO INCREDIBILE! FACCIAMO GIRARE ALMENO IN RETE! Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada??? Macron, rispondi! Zveřejnil(a) Matteo Salvini dne Pátek 19. říjen 2018

„Časy se změnily,” varoval Salvini. Řím prý nebude trpět, aby „cizinci zadržení na francouzském území byli přiváženi do Itálie, aniž by naše bezpečnostní síly mohly prověřit jejich identitu.”

Nová italská vládní koalice Hnutí pěti hvězd a Ligy nastavila vlivem Salviniho od počátku mandátu tvrdou linii migrační politiky. Italové například zavřeli přístavy lodím neziskových organizací, Salvini prosadil přísný dekret o migraci a naposledy jeho ministerstvo zarazilo imigrační program kalábrijského města Riace, které bylo dáváno za vzor integrace.