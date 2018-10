Novinky, ČTK, DPA

Putin během debaty ve Valdajském diskusním mezinárodním klubu zdůraznil, že ruská vojenská doktrína nepočítá s preventivním jaderným útokem. Rusko by podle něj zahájilo jaderný útok pouze tehdy, pokud by jeho systémy včasného varování odhalily rakety, které směřují k jeho území. „Agresor by měl vědět, že odplata je nevyhnutelná,“ řekl Putin.

„Když se přesvědčíme, že je veden útok proti Rusku, až pak zasadíme odvetný úder. Samozřejmě, bude to katastrofa a my nemůžeme být iniciátory této katastrofy,“ prohlásil a pokračoval: „Agresor musí vědět, že my jako mučedníci skončíme v ráji, ale agresor prostě chcípne, nebude mít ani čas k tomu, aby učinil pokání“.

Uznal, že to bude znamenat globální katastrofu, ale zdůraznil, že „nemůžeme být těmi, kdo ji iniciovali“.

Putin: Rusové by za vlast umírali



„Byli bychom oběťmi agrese a dostali bychom se do nebe jako mučedníci, zatímco ti, kteří rozpoutali agresi, chcípnou a nebudou mít ani čas, aby učinili pokání,“ uvedl.

Na otázku, jakých konfliktů se Rusko obává, Putin odpověděl, že žádných. „My se vůbec ničeho nebojíme. Máme zemi s takovým územím, s takovou obranou, s takovým obyvatelstvem, odhodlaným hájit své zájmy,“ prohlásil a dodal, že na rozdíl od jiných zemí jsou Rusové ochotni obětovat svůj život za vlast. Prezident při této příležitosti také zdůraznil, že Krym je součástí Ruska, a to z rozhodnutí obyvatel poloostrova.

Valdajský mezinárodní diskusní klub je odborně-analytické fórum, na němž se diskutéři zabývají mezinárodní politikou, ekonomikou či bezpečností.