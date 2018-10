ČTK

Čtyřiačtyřicetiletý Mutasádik odletěl večer za doprovodu německé policie z Frankfurtu nad Mohanem do rodného Maroka.

Mutasádik byl členem radikální islamistické buňky, která se vytvořila kolem pozdějšího atentátníka Muhammada Atty a působila v severoněmeckém Hamburku. Soud jej v roce 2007 usvědčil ze členství v teroristické organizaci a spoluúčasti na útocích z 11. září, při kterých zahynuly téměř tři tisíce lidí.

Původně měl být Mutasádik propuštěn až v listopadu, kdy by si odpykal celý patnáctiletý trest. Německé úřady jej ale na svobodu pustily o něco dříve poté, co souhlasil s rychlou deportací do vlasti.

Jeden ze dvou odsouzených



Maročan je vedle Francouze Zacariase Moussaouiho, který dostal v USA doživotí, jediným dalším pravomocně odsouzeným za útoky z roku 2001.

„Je to dobrý pocit vědět, že pan Mutasádik je nyní mimo zemi a že může Hamburk tuto kapitolu uzavřít,” řekl ministr vnitra spolkové země Andy Grote.

Mutasádik se do Německa může vrátit až v dubnu 2064, kdy mu bude 90 let.