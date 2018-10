Novinky, ČTK

Faidův spektakulární útěk z věznice v Seine-et-Marne u obce Réau jihovýchodně od metropole vzbudil v létě zájem nejen celé Francie, ale také značné části světa. Odsouzenému lupiči se 1. července podařilo prchnout s pomocí uneseného vrtulníku, který k vězení vzlétl s nejméně třemi ozbrojenými komplici z pařížského letiště Le Bourget. Později byl stroj nalezen ohořelý asi 60 kilometrů od trestnice na severovýchodním pařížském předměstí Gonesse, které leží nedaleko Creilu. Pilot vyvázl bez zranění. Později se podařilo najít i dvě ohořelá auta, jímž Faidův gang pokračoval. [celá zpráva]

#BREAKING Helicopter jailbreak gangster Redoine Faid arrested in France: sources pic.twitter.com/8W0mThycNt — AFP news agency (@AFP) 3. října 2018

Přípravu na útěk zajistily drony, s jejíchž pomocí se zločincům podařilo zmapovat věznici i dění v ní. Protože věznice nemá sítě proti helikoptérám, přistáli komplicové na dvoře věznice a dva pronikli do místnosti pro návštěvy, kde byl Faid se svým bratrem.

Policie měla od té doby několik oznámení od lidí, kteří Faida v této oblasti viděli, dopadnout jej však dokázala až po třech měsících.

Blízko tomu byla už na konci července, kdy Faid se spolujezdcem ujížděl policejní hlídce. Spatřili ho u pompy na pařížském předměstí Piscop, když se však k němu přiblížili, ujel a auto plné výbušnin nechal v podzemní garáži obchodního centra v sousedním Sarcelles. Ve voze bylo šest kusů plastické trhaviny a náhradní poznávací značky. Faid utekl po schodech.

Po Faidovi pátral i Interpol

FOTO: Interpol

Šestačtyřicetiletý syn alžírského imigranta známý pod přezdívkou „král útěků” byl za své skutky odsouzen již několikrát, vždy se ale dokázal z vězení dostat. Letos v dubnu dostal 25 let za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka Aurélie Fouquetová. Loni mu soud vyměřil deset let za jeden z jeho útěků a 18 let za útok na vůz převážející peníze.

Velkou pozornost Faid vzbudil již způsobem, kterým se v roce 2013 dostal z věznice Lille-Séquedin na severu Francie. Při útěku vyhodil do povětří pět vězeňských dveří a za rukojmí vzal čtyři dozorce. Unikl vozem, který mu přistavili komplicové. [celá zpráva] Dopaden byl po půldruhém měsíci. [celá zpráva]

Slavnému režisérovi poděkoval za inspiraci



Nejznámější současný francouzský gangster se v minulosti přiznal, že své pověstné loupeže a přepadení pancéřových vozů naplánoval podle hollywoodských trháků jako například Nelítostný souboj. Osobně dokonce poděkoval jeho režisérovi Michaelu Mannovi, který natočil i kriminální drama Přepadení v L.A., že byl jeho „technickým poradcem“.

Poté, co byl Faid v roce 2009 propuštěn z vězení, kde si odkroutil deset let, popsal své činy v několika televizních rozhovorech. Tvrdil v nich, že už opustil dráhu zločinu.