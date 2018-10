Novinky, ČTK

Podle listu The Sun se Johnson některým ministrům britské vlády o možnosti odsunout odchod Spojeného království z EU, který je naplánován na 29. března příštího roku, zmínil v souvislosti se snahou připravit si půdu pro svržení premiérky Mayové.

Šest měsíců by podle bývalého ministr zahraničí, který vládu Mayové opustil kvůli neshodám ohledně vyjednávání Londýna s Bruselem, mělo stačit na opětovné nastartování rozhovorů o brexitu, které jsou nyní na mrtvém bodě. Současně by tak získal čas se lépe připravit na případný odchod Spojeného království z EU, pokud by se nepodařilo dosáhnout dohody.

Johnson vede v konzervativní straně vlastní platformu, kterou ustavil, když opustil post ministra zahraničí, protože nesouhlasil s plánem premiérky Theresy Mayové na odchod z EU. Podle něj nepředstavuje skutečný odchod a Británie zůstává vazalem Bruselu.

Jeden z účastníků schůzky listu The Sun ale řekl, že podle něj je Johnsonův plán špatný: „Lidé se za nás nepostaví při odložení brexitu ani o jeden jediný den, takže jsem Borisovi řekl, že si nemyslím, že by tento plán fungoval. Už jsme v bludišti a za šest měsíců to nebude lepší, takže se z EU musíme vyhrabat hned.“

Vratká Johnsonova pozice



Johnson bude v úterý hovořit na konferenci Konzervativní strany v Birminghamu. Očekává se, že bude kritizovat premiérčin plán brexitu, i když bude čelit tlaku zastánců premiérčina plánu. Dostalo mu se nečekané podpory.[celá zpráva]

Mezi konzervativci přitom roste odpor k odchodu bez dohody.[celá zpráva]

Další poslanec toryů agentuře Bloomberg řekl: „Boris je v tuto chvíli sebezničující. Všechno, co řekl, je špatně spočítané, je zoufalý. Je to skutečně smutný pohled, protože má takový talent.“

Před svým vystoupením získal Johnson důležitou podporu ze strany předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterové. Právě její podpora umožňuje menšinové vládě konzervativců se udržet u moci. V listu The Daily Telegraph ocenila Johnsonovo přesvědčení a ducha a dodala, že by s ním ráda spolupracovala jako s premiérem: „Lidé chtějí nadějí, chtějí být pozitivní. Myslím si, že důvodem, proč se tolik lidí odvrátilo od brexitu je důvod, že byli krmeni negativismem.“

Podle průzkumu mezi konzervativci, o kterém informoval The Sun, Johnson zůstává s 30 procenty favoritem coby případný nástupce Theresy Mayové ve funkci předsedy vlády. Na druhém místě členové vládní strany jmenovali ministra vnitra Sajida Javida (19 procent).

Změna ve vedení toryů je možná jen ve straně, protože konzervativní poslanci odmítají nové volby. Už ty minulé je oslabily.[celá zpráva]