Odpovědnost za to, že léky budou k dispozici českým pacientům, mají nést jejich výrobci. Zákon o léčivech by se měl změnit po vzoru Slovenska. V debatě na televizi Prima to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Pro změnu je i opozice. Celý článek Léky míří na vývoz, v lékárnách chybí. Stát chce větší odpovědnost výrobců»