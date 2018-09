Novinky

„Je to diktatura starých politických elit Evropy. Počínaje paní Merkelovou a pány Junckerem a Macronem. Je to požadavek (k zavedení) multikulturalismu (ze strany) politicky korektních evropských elit, které chtějí nějakým způsobem direktivně zamíchat národy a zavést diverzitu. Je to kulminace evropského unifikačního projektu,“ řekl Klaus americkému deníku.

Jako příklad toho, že k potlačování národní států v rámci Evropské unie už dochází, uvedl Klaus nedávný mezinárodní tenisový turnaj Laver Cup, v němž soutěžil tým Evropa proti mančaftu sestaveného z hráčů zbytku světa.

EU podle Klause nepotřebuje reformy, ale hluboké systémové změny.

Czexit nepřichází v úvahu



Pro vystoupení Česka z Evropské unie po vzoru brexitu Klaus podle svých slov není. Země velikosti ČR se svou geografickou polohou si to prý nemůže dovolit. „Netěšíme se takovému luxusu, že bychom byli ostrovem. Jsme geograficky ve skutečném středu Evropy. Všichni naši sousedé jsou v EU, takže nesdílím názor řady mých kolegů a přátel, že by mohlo dojít k něčemu jako české verzi brexitu,“ míní Klaus.

Obavu Polska a dalších evropských zemí z Ruska bývalý český prezident považuje za „lehce šílenou“.

„Poláci stále žijí ve strachu z Ruska, což je lehce šílené, ale mám proto určité pochopení. Já z Ruska strach nemám. Žádná z těch pobaltských zemí nemusí mít z Ruska strach,“ domnívá se bývalá hlava státu.