Kolem pondělních 7.30 přijala policie telefonát, kdy ji obyvatelé jednoho domu ve vídeňské městské čtvrti Donaustadt volali k dramatické sousedské hádce. Když dorazili, žena oblečená do nikábu jim začala nadávat a kromě toho se „chovala extrémně agresivně“, napsal Kronen Zeitung s odvoláním na policii.

Ve chvíli, kdy odmítala nikáb po několikerém upozornění sundat z obličeje, a navíc vyšetřování odhalilo, že již svému sousedovi a jedné ženě několikrát předtím vyhrožovala, ji policisté zadrželi.

Porušování zákona, který zakazuje zahalování tváře, řeší rakouská policie nejčastěji v oblastech, jež nejvíce navštěvují turisté z oblasti Perského zálivu (Kuvajt, Katar, Omán, Saúdská Arábie, Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty). Takovým místem je oblast kolem jezera Zell am See, kde turisté z těchto zemí tvoří více než čtvrtinu všech zahraničních návštěvníků.

„Mám známé, kteří kvůli zákonu zakazujícímu nosit nikáb už do Rakouska nepřijedou,“ říká mladá Kuvajťanka. „Pro mnoho z nás je nikáb osobně velmi důležitý,“ vysvětluje, proč mnoho žen během letošní turistické sezóny v Zell am See i přes zákaz stále chodí zahalených.

„V červnu jsme se potkali s dvěma stovkami žen, které měly zakrytý obličej,“ uvedl Kurt Möschl, šéf policie v Zell am See. Dohlédnout na to, aby byl zákon v praxi uplatněn, není podle jeho slov jednoduché. Policistky ženě nejprve vysvětlí, že svým zahalením porušuje zákon, předají ji informační brožury a požádají ji, aby většinou nikáb svlékla. Někdy se ale stane, že si ho žena vzápětí opět oblékne.

„Za to potom dostanou pokutu ve výši 30 eur (necelých 800 korun),“ dodal policejní šéf. Nedávno podle jeho slov nastala situace, kdy jedna arabská turistka nechtěla za žádnou cenu nikáb svléknout. Policisté ji museli udělit nejvyšší možnou pokutu – 150 eur (téměř 3900 korun). Zatím však ještě žádnou turistku nezadrželi.

Zda se občas policisté dívají raději někam jinam, než aby turistky opakovaně pokutovaly za nošení nikábu, Möschl odmítá. „Když máme na sobě uniformu a procházíme městem, nesmíme se odvrátit a dělat, že nic nevidíme,“ tvrdí.

Často je upozorňují na porušování zákona sami místní občané. „Opakovaně nám volají a popisují, kde viděli zahalenou ženu, a chtějí po nás, abychom okamžitě zjednali nápravu. Nejraději by je chtěli ihned deportovat,“ říká Möschl.

V paměti mu utkvěl turista z Norska, který mu během své dovolené každý den posílal fotografii zahalené ženy v Zell am See a k tomu vždy napsal jednu větu: „Do your job“ (Dělej svou práci).

Očekávalo se, že zákon zakazující zahalování obličeje způsobí pokles návštěvnosti klientů z oblasti Perského zálivu. Souhrnná data ještě nejsou k dispozici, ale při zkoumání období od května do července se tato očekávání nepotvrdila. Ve srovnání se stejným obdobím letošního roku vzrostl počet těchto turistů o 45 procent, píše Süddeutsche Zeitung.