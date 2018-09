jas, jz, Novinky, ČTK, DPA

Česko a Rakousko by měla bouře zasáhnou na přelomu týdne. Silný západní až severozápadní vítr bude foukat v noci na pondělí a v průběhu pondělního dne.

„Přes den očekáváme velmi silný vítr s nárazy 20 až 30 m/s (72 až 108 km/h),“ upozornili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu. Na hřebenech českých hor by se měl v pondělí objevit sníh.

V rakouských Alpách bude mít vítr sílu orkánu (přes 118 km/h). „Předpovědní modely jsou poměrně jednotné. Do Rakouska bouře dorazí v noci na pondělí a počasí bude ovlivňovat i během celého pondělí,“ uvedl Stefan Kiesenhofer, meteorolog rakouského institutu pro meteorologii a geodynamiku ZAMG. Vítr by měl v nížinách dosahovat rychlosti mezi 80 až 100 kilometry v hodině.

Úřady varují před výpadky elektrické energie, kalamitou kvůli popadaným stromům a problémy v dopravě. Situace by se měla uklidnit až v úterý, kdy by se měl vítr postupně utišit, na horách by měl ale ještě dosahovat v nárazech vysokých hodnot, varuje Kiesenhofer.

Nevycházejte ven, varují ve Skandinávii

Na některých místech na jihu Norska a Švédska úřady vyzvaly, aby lidé nevycházeli ze svých domovů, pokud to není nezbytně nutné, a auta uklidili do garáží a upevnili všechny volně stojící předměty na zahradách a balkónech.

„Nejdůležitější je, aby lidé neriskovali během bouře své životy. Tomu lze předejít tak, že se předem zásobí jídlem, kapesními svítilnami a zdroji tepla a během bouře zůstanou doma nebo se uchýlí do nějakých vnitřních prostor,“ uvedly švédské úřady.

Postupně se ruší trajektová spojení mezi Norskem a Dánskem, omezuje se také železniční doprava, společnosti se připravují na to, že tratě budou blokovat spadlé stromy.

V Dánsku meteorologové očekávají vítr o síle 126 kilometrů za hodinu. Předpokládá se, že některé mosty budou muset být uzavřeny, napsala agentura DPA.