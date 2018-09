Po sečtení 98,77 procenta hlasů vedl kandidát komunistů Andrej Iščenko s 245 095 hlasy. Jeho protikandidát Andrej Tarasenko z Jednotného Ruska jich měl získat 233 801. Zdálo se, že je rozhodnuto, ale Tarasenko, jehož podpořil ruský prezident Vladimir Putin, naráz kouzelně ztrátu dohnal.

Při zveřejnění dalších průběžných výsledků už měl Tarasenko 247 396 hlasů. Zatímco jemu přibylo přes 13 tisíc hlasů, Iščenkovi pět hlasů překvapivě ubylo.

Top: Communist candidate Andrei Ishchenko leading against his United Russia rival Andrei Tarasenko in Primorye with 98.77 percent of the ballots counted. Bottom: Tarasenko wins and Ishchenko's vote count even decreases by five votes after 99.03 percent counted. pic.twitter.com/sbC3e1cYXg