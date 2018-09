ivi, ČTK, Právo

Server čas.sk uvedl, že v obci jsou z jeho obvinění v šoku. „Dominikovi rodiče odmítají o celé záležitosti mluvit. Po medializaci případu ani nevychází z domu,“ napsal server.

„Na základní škole to byl jeden z nejslušnějších žáků. Měl ještě dva bratry, jeden zemřel před dvěma lety. Dominik odjel před pěti lety pracovat do Prahy a nic nenasvědčovalo, že by se měl takto změnit,“ říkají sousedé.

Za rodiči dojížděl Dominik zřídka. „Rodiče své děti vychovávali nejlépe, jak mohli. Některé věci se však ovlivnit nedají,“ tvrdí sousedé, kteří dodali, že rodiče jsou katolíci, pravidelně navštěvovali místní kostel a Dominik v mládí ministroval.

Mešity místo kostela



Policisté mladíka podle informací Mf Dnes zatkli loni 16. listopadu a Obvodní soud pro Prahu 5 ho poslal do vazby. Stížnost proti stíhání zamítl pražský městský soud i Ústavní soud, který konstatoval, že proti obviněnému svědčí dost důkazů.

Abdul Rahman měl přijmout islám v roce 2015 a pravidelně chodil do pražských mešit. Podle deníku se oblékal jako voják a zdravil se zdviženým pravým ukazováčkem, což má být symbol oddanosti bojovníků Islámského státu

Policie u mladíka při domovní prohlídce našla chemikálie, manuály na výrobu bomby a návody, jak ji připevnit na tělo a na automobil. Jeho vysvětlení, že šlo o materiál na výrobu zábavní pyrotechniky k oslavě Nového roku, považují policisté za chatrné, protože muslimové Nový rok neslaví.

Za svého šejcha, tedy vzor v praktikování muslimské víry, označil stíhaný mladík bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha, kterého policie už dřív obvinila z podpory terorismu. Bývalý imám je stíhaný na útěku za pomoc svému bratrovi a švagrové, kteří se podle policie účastnili v Sýrii bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. [celá zpráva]