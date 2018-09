„Byli mou radostí ze života, nyní jsou mými anděly v nebi, jednou se tam se všichni sejdeme,“ napsala matka ve smuteční řeči, kterou za ni pronesli na pohřbu.

Její děti ve věku 3, 7, 8 a 15 let zavraždila trojice útočníků zvlášť zvrhlým způsobem. Do oken jejich domu hodili Molotovovy koktejly a zatarasili východ, aby rodina nemohla utéct.

Dva muži si za vraždu čtyř dětí odsedí doživotí s tím, že mohou být podmínečně propuštěni nejdříve po 40 respektive 37 letech. Partnerka jednoho z útočníků, která se na žhářském útoku také podílela, dostala od soudu trest 21 let vězení.

Funeral held for siblings murdered in fire: Their mother Michelle Pearson will not attend as she recovers from injuries suffered in the blaze. https://t.co/LXMh6OWBZ5