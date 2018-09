Podle Britů dorazila podezřelá dvojice z Moskvy do Londýna 2. března a do ruské metropole se vrátila 4. března. Poté, co dvě noci přespali v hotelu City Stay ve východním Londýně, odjeli 4. března do Salisbury. Podezřelé zachytila kamera v Salisbury na Wilton Road nedaleko místa útoku v 11:58, uvedla BBC. Kontaminaci novičokem zaznamenali vyšetřovatelé v hotelovém pokoji, kde byli Rusové ubytováni, uvedla televize Sky News.