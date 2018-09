Novinky

„Sdílím skepsi ke zprávám médií o honu pravicových extremistů (na cizince - pozn. red.) v Chemnitzu. Máme pádný důvod věřit, že šlo o úmyslnou dezinformaci, možná s úmyslem odvést pozornost veřejnosti od vraždy v Chemnitzu,“ uvedl šéf Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, což je německá kontrarozvědka.

Nepokoje v Chemnitzu propukly 26. srpna v reakci na pouliční vraždu 35letého německého občana s kubánskými kořeny. O víkendové noci, kdy ve městě probíhal tradiční festival, ho útočník nebo útočníci ubodali 25 ranami do hrudi. [celá zpráva] Policie v té souvislosti zatkla dva přistěhovalce ze zemí Blízkého východu a po třetím pátrá. Motiv útoku není znám, podle policejního protokolu, který unikl do médií, ale čin nebyl vyprovokován. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Demonstranti v Saské Kamenici

Vražda vzbudila bouřlivou reakci. Do ulic vyšli občané i extremisté z táborů krajní levice i pravice. V médiích se následně objevily záběry skupin hajlujících demonstrantů a zprávy o tom, že se v ulicích konají hony na lidi, kteří vypadají jako přistěhovalci. Podle šéfa německé kontrarozvědky se to ale zřejmě nestalo. „Nemáme žádné spolehlivé informace o tom, že by k něčemu takovému došlo,“ řekl. Ve stejném duchu se vyjádřil i saský premiér Michael Kretschmer.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při protestech v Saské Kamenici musela zasahovat policie

Německá kancléřka Angela Merkelová a místní policie ale mluví jinak. „Máme záznam, který ukazuje, že tam docházelo k cílenému napadání, nepokojům, nenávisti v ulicích a pro to není v právním státě místo,“ uvedla. [celá zpráva] Několik útoků na cizince ohlásila také místní policie.

Maassen nicméně v rozhovoru mluvil jen o údajných štvanicích v Chemnitzu. Případy útoků na cizince jsou však hlášeny také z jiných míst Saska, ale i z Meklenburska-Předního Pomořanska na severu Německa. [celá zpráva]